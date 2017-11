Im September sind die deutschen Elektroexporten nicht ganz so stark gestiegen wie in den Monaten davor. Dennoch ist der jüngste Ausfuhrwert der bislang zweithöchste, der jemals in einem Berichtsmonat erreicht wurde. Konkret stiegen die Elektroexporte nach Russland (+15,3 % auf 352 Mio. €), Lateinamerika (+13,1 % auf 439 Mio. €.) und China (+11,9 % auf 1,6 Mrd. €) erneut kräftig. China bleibt weiter größter Abnehmer heimischer Elektroausfuhren. In den ersten drei Quartalen beliefen sich die Ausfuhren in die Volksrepublik auf 14,0 Milliarden Euro (+17,6 %). Die Lieferungen ...

