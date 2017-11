Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 2018 International Signs and LED Exhibition (ISLE 2018), weltweit größter Branchentreff für topaktuelle Werbeausstattung, die vom 3. - 6. März 2018 stattfinden wird, wird erstmals ihr neues Commercial Display Technology & Applications-Areal vorstellen, wodurch Käufern die Umsetzung maßgeschneiderter LED-Lösungen über mehrere Kanäle erleichtert wird.



Die Ausstellung wird eine Reihe vorgestellter Unternehmen zusammenbringen, einschließlich An Shan DAE WHA Display und GKG Precision Machine Co., LTD., führender Vertreiber von LED-Verpackungsmaschinen und größter Verkäufer von Lotpastendruckern in China. Bako, führend in den Bereichen Wandmontage und HD-Monitore, werden ihre Präsenz ebenfalls ausweiten.



"Wir gehen von mehr als 1600 Ausstellern aus und erwarten über 200.000 Käufer auf dieser Ausstellung", so Mr. Lee Yingjie, Direktor der ISLE. "Wir präsentieren unseren Teilnehmern eine vollständige Industriekette, die Produktdesign, Fertigung, Systeme und Zubehörteile umfasst. Das Einkaufserlebnis nach dem One-Stop-Shopping-Prinzip und die integrierten Lösungen, die wir unseren Besuchern bieten, erhöhen den Wert dieser professionellen Plattform."



Zu den Höhepunkten der diesjährigen ISLE gehören:



- LIGHTKING, der auf der Milan Expo brillierte, wird seine Produkte der King-Reihe, E-Reihe und RC-Reihe präsentieren. Das hochrangige, extrem energieeffiziente P10.66-Produkt des Unternehmens hat einen durchschnittlichen Energieverbrauch von 100 watt und eine Leuchtstärke von über 8000cd/m2, wodurch Verbraucher mehr als 50% an Stromkosten sparen. - Ledman wird seinen Cubic LED-Video-Monitor vorstellen, ein speziell geformter Bildschirm mit einzigartigem Design. Dieser kann in vielen Bereichen wie Bühne, Studio, Hotel, Flughafen und Werbung auf Leuchtmasten verwendet werden. Er verfügt über einen Pixelabstand von 4 mm und einer Helligkeit von 1800 nit. Der Monitor kann individuell je nach Durchmesseranforderungen angefertigt werden und Farbdisplays mit unterschiedlichen Pixeldichten liefern.



Zusätzlich zu Geräten und Ausrüstungen wird die Ausstellung auch Support-Lösungen bieten wie u.a.:



- Das LED-Kontrollsystem der Firma Linsn, das Vollfarb-Synchronität, Vollfarb-Lichtgestaltung, Vollfarb-Asynchronität sowie Doppelfarb-Asynchronität umfasst. - Die All-in-One-Steuerung sowie weitere integrierte Chips von NovaStar Tech Co., LTD.



- ISLE 2018 Ausstellerverzeichnis: http://en.isle.org.cn/enboothlist/4100.html - ISLE 2018 Ticket-App: http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html



ISLE: Daten und Fakten



Die 2018 International Signs and LED Exhibition (ISLE), die von Canton Fair Advertising Co. Ltd und China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE) veranstaltet wird, ist eine vollständig integrierte Lösungsplattform der LED-Branche für professionelle, fesselnde und intelligente Werbebeschilderung.



Besuchen Sie: http://www.isle.org.cn/en/



