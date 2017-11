Bern - Die St. Galler FDP-Politikerin Karin Keller-Sutter präsidiert für ein Jahr die kleine Kammer. Ständerätin zu sein, sei für sie das schönste Amt, sagt sie.

Sie war Gemeinderätin, Kantonsrätin, kantonale Parteipräsidentin, Regierungsrätin und vertritt St. Gallen seit 2011 im Ständerat: Die Wahl zur Präsidentin der kleinen Kammer ist der vorläufige Höhepunkt einer schnörkellosen politischen Karriere geradezu klassischen Zuschnitts.

Sie gilt als rhetorisch gewandt, ehrgeizig, sicher in ihren Dossiers, und sie ist in ihren Positionen stark verankert im wirtschaftsnahen FDP-Liberalismus. Ohne Gegner bleibt sie damit nicht - vor allem nicht in der Zeit als St. Galler Regierungsrätin.

Feindbild von Fussballfans

Neben den normalen politischen Auseinandersetzungen mit viel Kritik von Links blieb eine "Weltwoche"-Kampagne wegen ihrer Unterstützung eines Härtefall-Gesuchs für eine kurdische Familie in Erinnerung, just als sie für den Ständerat - mit Toni Brunner als Konkurrenten - kandidierte. Und noch immer sind rund um die St. Galler Arena Sprayereien mit dem Kürzel "KKS" zu sehen, dem Feindbild einiger Fussballfans.

Begonnen hat alles in Wil, im katholisch geprägten St. Galler Fürstenland. Wer dort nicht für die CVP politisiert, hat einen Grund: Ihre Eltern seien zwar keine CVP-Mitglieder gewesen, trotzdem komme sie aus einer CVP-Familie, erzählt Karin Keller-Sutter. Als Jugendliche und Studentin sei sie aber von der Aufklärung ...

