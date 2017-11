Berlin (ots) - - Berg und Welcker neue BDI-Vizepräsidenten - Baumann und Reuter zu BDI-Präsidiumsmitgliedern gewählt



Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) hat Achim Berg, BITKOM-Präsident und Geschäftsführender Gesellschafter der MABCON GmbH, sowie Carl Martin Welcker, VDMA-Präsident und Geschäftsführender Gesellschafter der Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, am Montag einstimmig zu neuen BDI-Vizepräsidenten gewählt.



Zugleich sind aus dem Kreis der Vizepräsidenten Thorsten Dirks, ehemaliger BITKOM-Präsident und Mitglied des Vorstandes der Lufthansa AG, sowie Dr. Reinhold Festge, ehemaliger VDMA-Präsident und persönlich haftender Gesellschafter der Haver & Boeker oHG, ausgeschieden.



Als neue Präsidiumsmitglieder wurden Werner Baumann, Vorsitzender des Vorstandes der Bayer AG, sowie Dr. Till Reuter, Vorsitzender des Vorstandes der KUKA AG, einstimmig in das BDI-Präsidium gewählt.



Die Mitgliederversammlung aus Vertretern der 36 BDI-Mitgliedsverbände wählt den Präsidenten, die Vizepräsidenten und die Schatzmeisterin für jeweils zwei Jahre. Das Präsidium leitet die inhaltliche Arbeit des BDI. Zum Präsidium gehören der Präsident, sein Vorgänger, sieben Vizepräsidenten, die Schatzmeisterin und bis zu 46 weitere Mitglieder sowie 25 ständige Gäste.



