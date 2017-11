Liebe Leser,

der Ölpreis hält sich in den vergangenen Wochen weitestgehend stabil und das trotz des historisch betrachtet im Durchschnitt schwächsten Monate des Jahres. Grund für die Stabilität sind größtenteils Erwartungen an eine Verlängerung der Produktionskürzungen seitens der OPEC-Länder und Russland. Ein weiterer Faktor könnte mit der kurzfristigen Außerbetriebnahme einer Pipepline in den USA zusammenhängen. Der US-Bestand zeigte bereits in der vergangenen Woche einen Aufbau der ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...