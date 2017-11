Nach der Bodenbildung am neuen 2-Monatstief in der Mitte der 92,50, konnte sich der US-Dollar Index (DXY) erholen und so wird nun die 92,80 getestet. USD steigt nach US Daten Der Index konnte an Wert zulegen, nach dem die Verkäufe neuer Immobilien in den USA im Oktober um 6,82 % auf 685K Einheiten gestiegen war. Die US 10-Jahresrendite konnte sich ...

