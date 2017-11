Pressemitteilung der VEDES AG:

VEDES treibt strategische Zukunftsprojekte voran

Die VEDES will sich aus der Position als größter Spielwaren-Großhändler und führende europäische Verbundgruppe für Spiel und Freizeit heraus zu einer in allen Vertriebskanälen extrem schlagkräftigen Service-Plattform bzw. zu dem B2B-Distributor für den gesamten Handel entwickeln. Die Schwerpunkte der VEDES Zukunftsstrategie liegen vornehmlich auf einer medienwirksamen Marken- und Marktoffensive auf allen verfügbaren Kommunikationskanälen, einer großen Digitalisierungsoffensive, neuen Partnermodellen sowie intensiven Logistikpartnerschaften mit Industrie und Handel. In den kommenden Monaten sollen bereits angestoßene strategische Zukunftsprojekte konsequent vorangetrieben werden, nachdem die VEDES die Schuldverschreibungen ...

