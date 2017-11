FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. November:

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: Immofinanz Q3-Zahlen D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt F: Societe Generale Investor Day GB: Shell Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede 01:00 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält eine Rede 08:00 GB: Bank von England legt Ergebnis der Stresstests britischer Banken vor 08:00 D: Außenhandelspreise 10/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 11/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 10/17 10:00 EU: Geldmenge M3 10/17 11:00 EU: OECD Wirtschaftsausblick 13:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 12/17 und Pk zum Weihnachtsgeschäft 2017 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/17 15:00 USA: FHFA-Index 09/17 15:15 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in New York 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/17 SONSTIGE TERMINE 09:00 F: Europäischer Pressetag des Stahlkonzerns ArcelorMittal, Paris Mit Konzern-Finanzchef und Europachef Aditya Mittal 09:00 D: DekaBank-Prognosefrühstück mit DekaBank-Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater und Kapitalmarktstratege Joachim Schallmayer, Frankfurt 10:00 D: Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Spitzenvertretern der Kommunen zur Dieselkrise 08.30 Uhr Pk Deutscher Städte- und Gemeindebund Das Treffen im Kanzleramt soll bis 14.00 Uhr dauern 10:30 D: DZ Bank Research Pressegespräch zum "Ausblick 2018", Frankfurt 11:00 D: Pressekonferenz der Spielwarenbranche, Nürnberg Zu der Veranstaltung laden unter anderem der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie und der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels ein. 12:15 D: Bundesverwaltungsgericht verkündet seine Entscheidung über die Klagen von Kommunen und Fischern gegen die geplante Elbvertiefung

