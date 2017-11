FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag Kursgewinne verbucht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,11 Prozent auf 163,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,34 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. In Italien trübte sich das Konsumklima und das Unternehmensvertrauen im November überraschend ein. Ansonsten standen in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Die in den USA überraschend und deutlich gestiegenen Verkäufen neuer Häuser im November belasteten den deutschen Anleihemarkt nicht nachhaltig./jsl/she

ISIN DE0009652644

AXC0236 2017-11-27/17:38