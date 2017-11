IDEMIA, ein globaler Anbieter von Leistungen zum Schutz von vertrauenswürdigen Identitäten in einer zunehmend digitalisierten Welt, ist von der Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro) mit der Lieferung von TAP-Karten und damit verbundenen Personalisierungsdienstleistungen beauftragt worden. TAP-Karten sind intelligente Karten zum kontaktlosen Bezahlen in Bussen und Bahnen.

Metro in Südkalifornien ist eine sehr außergewöhnliche Nahverkehrsgesellschaft in den USA. Gegründet 1993, transportiert Metro tagtäglich rund 1,3 Million Passagiere und betreut Bus-, Bahn-, Straßen- und sonstige Mobilitäts-Bauprojekte. Mit der TAP-Karte können die Fahrgäste des Bezirks Los Angeles 24 Verkehrsanbieter im Nah- und Regionalverkehr mit ihren Ausweisen nutzen. TAP-Karten bieten den Reisenden eine sichere Möglichkeit, den Fahrpreis elektronisch zu entrichten und zu fahren, indem sie beim Einsteigen in Bus oder Bahn die Karte auflegen. Die Vorteile von TAP sind ein beschleunigtes Einsteigen und die Rückerstattung des Restwerts, wenn die Karte verlorengeht oder gestohlen wird. Das TAP-System ist eins der größten intelligenten Kartensysteme Nordamerikas. TAP-Karten reichen von regulären TAP-Karten bis zu personalisierten Karten für Senioren, Menschen mit Behinderungen und Arbeitgeberprogrammen.

IDEMIA, früher Oberthur Technologies of America, ist von LA Metro mit der Lieferung einer Komplettlösung einschließlich aller Schritte, von der Produktion der TAP-Karten bis zum Versand an die Endbenutzer, beauftragt worden: Personalisierung mit den Daten des Karteninhabers, Kodierung der Karte, Laden des Fahrscheins auf die Karte sowie die Abwicklung. Dank der vollständig kontaktlosen, intelligenten CityGo-Karten von IDEMIA profitieren die Fahrgäste von einer bequemen, sicheren und einfachen Verkehrsmittelnutzung.

IDEMIA wird im Rahmen eines dreijährigen Vertrags bis zu 5,5 Millionen TAP-Karten pro Jahr liefern und die Abwicklung für rund eine Million Karten pro Jahr unterstützen.

"Wir freuen uns, den Reisenden im Bezirk Los Angeles TAP-Karten und Personalisierungsdienste zur Verfügung zu stellen. IDEMIA hat seine Expertise auf den weltweiten Nahverkehrs- und Zahlungsmärkten bereits unter Beweis gestellt und die strengen technischen Anforderungen von Los-Angeles Metro erfüllt. Die Reisenden können langfristig von den verschiedenen Innovationen der IDEMIA-Angebote für den Nahverkehr, wie Karten und Wearables, profitieren", sagte Eric Duforest, IDEMIA, Executive Vice-President des Geschäftsbereichs Financial Institutions.

"IDEMIA war für eine Komplettlösung von Karten und Dienstleistungen im Nahverkehr der ideale Partner. Wir freuen uns besonders, das technologische Know-how des in Los Angeles ansässigen IDEMIA-Servicecenters für die Kartenanpassung in Anspruch zu nehmen. Die hochmoderne Technologie von IDEMIA bietet uns eine reale Möglichkeit, sicherere und bequemere Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden einzusetzen", ergänzte David Sutton, Executive Officer, TAP and Revenue Collections bei Los-Angeles Metro.

