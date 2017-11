Wien / Zürich / Salzburg - Das österreichische Start-up CheckYeti erobert mit seiner neuen App nun auch den internationalen Wintersport-Markt. Mit der CheckYeti App in Deutsch, Englisch und Französisch haben Winterurlauber in der Saison 2017/18 erstmals die Möglichkeit, Skischulen und Skilehrer in über 350 Skigebieten in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien zu finden und zu buchen.

CheckYeti wurde 2014 von zwei Salzburgern gegründet. In weniger als drei Jahren hat sich das Zwei-Mann-Startup zum internationalen Marktführer im Bereich der Wintersport- und Skischul-Buchung entwickelt. Das Unternehmen deckt bereits 80 Prozent der grossen Skigebiete in Österreich und der Schweiz sowie erstmals einen Grossteil der französischen und deutschen Skigebiete ab.

Erstmals über eine Million User

In der Saison 2017/18 werden erstmals über eine Million User die App und Webseite nutzen. Hauptmärkte sind dabei die Skifahrer-Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, die Niederlande und Grossbritannien. Die beliebtesten Wintersport-Aktivitäten sind der klassische ...

