Deutscher Freundeskreis unterstützt herausragende Studierende in ihrer beruflichen und akademischen Entwicklung - Drei Preisträger/-innen am MCI



Innsbruck (ots) - Im Rahmen des Jahrestreffens des renommierten Deutschen Freundeskreises (DFK) der Innsbrucker Universitäten e. V. wurden auch dieses Jahr wieder besonders engagierte Studierende der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (LFU), der Medizinischen Universität Innsbruck sowie des Management Center Innsbruck (MCI) mit dem DFK-Studienförderpreis ausgezeichnet. Der begehrte Preis unterstützt High Potentials in ihrer akademischen und beruflichen Karriere und bildet eine wichtige Anerkennung für bisher erbrachte Leistungen, soll aber insbesondere auch ambitionierte Zukunftspläne und -projekte unterstützen.



Für das MCI wählte die Jury aus 41 Einreichungen Lukas Krane, Natalie Lugstein und Matthias Pirs als Preisträger/innen aus. In einer feierlichen Zeremonie im Beisein der Studiengangsleiter Marco Rupprich, Peter Mirski und Ralf Geymayer nahmen die glücklichen Preisträger vom DFK-Vorsitzenden Yorck Schmidt den diesjährigen DFK Studienförderpreis entgegen. MCI-Rektor Andreas Altmann: "Ich gratuliere der Preisträgerin und den Preisträgern herzlich. Ein großes Dankeschön gebührt aber jedenfalls auch dem DFK für die großartige Unterstützung!"



Lukas Krane, Student im Bachelorstudium Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik mit dem hervorragenden Notendurchschnitt von 1,36, plant mit dem Studienförderpreis die Entwicklung einer Power-to-Gas-Testanlage für die Anwendung in Privathäusern und möchte langfristig optimierte Plusenergiehäuser planen, die sich in Bezug auf die Energieversorgung selbständig tragen.



Natalie Lugstein studiert im Masterstudium Management, Communication & IT, ebenfalls mit einem hervorragenden Notendurchschnitt von 1,36. Sie wird den DFK-Studienförderpreis für die Weiterentwicklung und Vermarktung ihrer Start-up-Idee "ExtendedMe", einem intelligenten Speicherplatz für persönliche Ideen, verwenden.



Matthias Pirs, Student im Masterstudium Strategic Management & Law sowie im Double Degree Programm an der Kingston University in London, möchte mit dem DFK-Studienförderpreis für die Finanzierung seines aktuellen Doppelstudiums sowie für ein geplantes Praktikum in Brüssel einsetzen.



Weiters ausgezeichnet wurden Isabel Dittmann (LFU), Nadja Neuer-Schatz (LFU) und Thomas Gehmacher (Medizinische Universität Innsbruck) im Beisein von Vizerektorin Univ.-Prof. Ulrike Tanzer (LFU) und Rektor Univ.-Prof. Wolfgang Fleischhacker (Medizinische Universität Innsbruck).



