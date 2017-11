In einem Waldstück im Rheinland wird der Kampf um die Braunkohle ausgetragen: RWE hat Rodungsarbeiten begonnen, Umweltaktivisten versuchen sie zu blockieren. Dabei gehen sie nach Angaben der Polizei auch zu weit.

Der Hambacher Forst ist ein Waldstück im Rheinland. Er liegt unweit der Stadt Düren - vor allem aber grenzt er unmittelbar an den Braunkohletagebau Hambach. Für Umweltschützer hat der Forst deshalb eine hohe Symbolkraft im Kampf gegen die Braunkohle und für den Klimaschutz. Seit Jahren besetzen Aktivisten einen Teil des Waldes, leben in Zelten und Baumhäusern und versuchen so den Ausbau des Tagebaus zu verhindern.

Seit Montag eskaliert der Streit. Der Energiekonzern RWE hat die Rodung wieder aufgenommen. Die Umweltaktivisten versuchen die Arbeiten zu blockieren. Nach Angaben der zuständigen Polizei in Aachen gehen sie dabei aber auch gewaltsam vor: Gegen Mittag hätten rund 50 Personen aus dem Wald heraus über die Landstraße L 276 versucht, "in den Rodungsbereich vorzudringen", hieß es in der Erklärung der Polizei.

"In diesem Zusammenhang kam es auch zu Steinwürfen gegen Polizeibeamte und RWE-Mitarbeiter. Ein Einsatzfahrzeug wurde hierbei beschädigt." Daraufhin setzte die Polizei nach eigenen ...

