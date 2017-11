Kein anderer Fall sorgte in Südafrika so für Aufsehen wie der Mordprozess gegen den Paralympics-Star Oscar Pistorius. Mit dem endgültigen Urteil endet nach mehr als vier Jahren ein tragischer Fall in Südafrika.

Eigentlich ist über den Fall Oscar Pistorius wirklich alles geschrieben und gesagt worden. So dachten jedenfalls viele, als vor 15 Monaten, nach einem längeren Berufungsverfahren, das vermeintlich endgültige Strafmaß gegen ihn verhängt wurde: eine nur minimal von fünf auf sechs Jahre erhöhte Haftstrafe - diesmal allerdings wegen "Mordes" an seiner damaligen Freundin, was im deutschen Strafrecht dem Tatbestand des Totschlags entspricht.

Anders als von vielen erwartet, hatte die südafrikanische Justiz den Fall Pistorius jedoch keineswegs zu den Akten gelegt. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit - im Windschatten einer deutschen Regierungskrise - verurteilte das oberste Berufungsgericht Südafrikas den früheren Spitzensportler am Freitagmorgen wegen Totschlags nun doch noch zu einer drastisch höheren Haftstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten - mehr als doppelt so hoch wie das ursprüngliche Strafmaß.

Bei aller Verblüffung ist das Urteil nur konsequent: Auf Totschlag stehen in Südafrika normalerweise mindestens 15 Jahre Haft. Pistorius ist diesmal nur deshalb darunter geblieben, weil die Berufungsrichter seine schon abgesessene Haftzeit berücksichtigt haben. Für die Richter selbst war der Fall offenbar eindeutig: Sie erkannten nun unisono auf eine deutlich kriminelle Absicht als Pistorius damals viermal auf die kleine Toilettenkabine schoss.

Dass es in den vorherigen Verfahren ausgesprochen milde Urteile gegen Pistorius gegeben hatte, erklärt sich vor allem damit, dass Richterin Thokozile Masipa im von ihr geleiteten Hauptverfahren offenbar einen grundlegenden juristischen Fehler begangen hatte: Als Pistorius die Schüsse abgab, habe er gewusst, dass sich in der verriegelten Toilette eine Person befand - und in dem winzigen Raum mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von der stark zerstörerischen Munition getötet würde, die der Waffennarr ...

