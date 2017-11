BERLIN (Dow Jones)--Die regierungsintern offenbar nicht abgestimmte Zustimmung Deutschlands zur Verlängerung der Glyphosat-Zulassung um weitere fünf Jahre sorgt für Streit zwischen Union und SPD. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles wertete den Vorgang am Montag in Berlin als "schweren Vertrauensbruch in der geschäftsführenden Regierung". Zuvor hatte Deutschland in Brüssel überraschend dafür gestimmt, die EU-weite Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters um fünf Jahre zu verlängern. Dies geschah gegen den Willen der SPD.

Für sie stelle sich die Frage, ob Merkel ihre Partei noch im Griff habe, sagte Nahles. Sie könne nur hoffen, "dass dieser Crashkurs jetzt nicht fortgesetzt wird", erklärte die SPD-Politikerin. Nahles sprach auch von einem hoffentlich einmaligen Vertrauensbruch und deutete damit unterm Strich an, dass die sich anbahnenden Sondierungsgespräche mit der Union durch den Eklat nicht gefährdet sind.

