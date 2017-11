Liebe Leser,

der Goldpreis erholt sich in dieser Woche leicht, nachdem der US-Dollar in Form des US-Dollar Index seine Korrektur weiter fortsetzt. Der Index schloss bereits in der vergangenen Woche deutlich unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts und notiert aktuell bei 92,45 Punkten, nachdem in den letzten Wochen bereits ein Stand von 95 Punkten erreicht worden war. Für den US-Dollar könnte diese Woche eine Menge wichtige Ereignisse bringen, so auch für die Kurse von Edelmetallen.

(David Iusow-Klassen)

