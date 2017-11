Die EU lässt den Unkrautvernichter Glyphosat für weitere fünf Jahre zu. Eine grundsätzlich richtige Entscheidung. Besser wäre aber eine europaweit akzeptierte Einschränkung des Mittels. Ein Kommentar.

Mit diesem Votum hatte am heutigen Montag in Brüssel niemand gerechnet. Seit fünf Jahren streiten sich die EU-Mitgliedsstaaten um die Zukunft des Unkrautvernichters Glyphosat, ohne eine Mehrheit für eine weitere Zulassung des Pflanzenschutzmittels zu finden. Zuletzt spitzte sich die Lage zu: Ende Dezember 2017 drohte das Aus für das Mittel, weil die Lizenz abläuft. Die Bundesregierung hatte sich zuletzt immer der Stimme enthalten - diese Position wurde auch für die entscheidende Sitzung am Montag erwartet.

Doch diesmal stimmte die Bundesregierung überraschend für eine Neuzulassung um fünf Jahre, wie es der mehrfach revidierte Vorschlag der Kommission vorsieht. Das verwundert, denn in der amtierenden Regierung herrscht ein Patt: Das von der CSU geführte Landwirtschaftsministerium war immer für eine Verlängerung, das SPD-geführte Umweltministerium dagegen. Die geschäftsführende Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) tobte und warf ihrem Kollegen, Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), einen Alleingang vor.

Was auch immer die Beweggründe der Bundesregierung für die nun vorliegende Entscheidung sein mögen: Grundsätzlich ...

