Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit deutlich tieferen Notierungen geschlossen. Die Dividendenpapiere erfuhren einen wenig dynamischen Start in die neue Woche und dümpelten den ganzen Handelstag über in einem relativ engen Handelsband knapp unter den Schlusskursen vom Freitag. Mit der Schlussauktion ging es dann nochmal ein Stockwerk tiefer. Auch die fortgesetzte Rekordjagd an der Wall Street am 'Cyber Monday" half den hiesigen Werten nicht auf die Beine.

In Europa belastete vor allem der erneut feste Euro die Aktienkurse, sagten Händler. Insbesondere US-Anleger sässen nun auf Kurs- und Währungsgewinnen; und die Bereitschaft, die Gewinne zu sichern, steige vor dem Jahresende. Gestützt wurde der hiesige Börsenplatz von den drei Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis, während Julius Bär nach dem plötzlichen Abgang von CEO Boris Collardi markant an Terrain einbüssten.

Der Swiss Market Index (SMI) gab am Montag 0,66% auf 9'264,39 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,75% auf 1'486,10 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,59% auf 10'624,71 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 25 im Minus und nur fünf im Plus.

Julius Bär büssten deutliche 6,4% ein, nachdem CEO Boris Collardi überraschend das Handtuch geworfen hat. Collardi scheidet per sofort bei der Privatbank aus und wechselt als Partner zum Vermögensverwalter Pictet. Nachfolger ...

