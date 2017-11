Tagesausblick: DAX schwächelt. Biotech- und Immoaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der starke Euro und die politische Hängepartie in Deutschland trübten heute die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Ein neues Allzeithoch bei Dow und Nasdaq konnten am Nachmittag keine positiven Impulse nach Europa senden. Ein Ende der Seitwärtsbewegung bei DAX & Co. ist aktuell nicht in Sicht.

Bei den Einzelwerten richteten sich die Blicke vor allem auf Biotech- und Immobilienaktien. In diesen Sektoren gab es teilweise drastische Bewegungen.

Trader und Anleger aufgepasst.

Die HypoVereinsbank onemarkets lädt sie herzlich zum kostenlosen Webinar "Gehebelt von steigenden oder fallenenden Börsenkursen profitieren" am kommenden Mittwoch ein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onemarkets.de/de/service/webinare-messen.html

Unternehmen im Fokus

Die Aktie des Biotech-Konzerns Evotec war heute erneut der größte TecDAX-Verlierer. Dicht gefolgt platzierten sich Drägerwerk und ADVA Optical auf der Unterseite des Rankings. Technisch sind alle drei Titel extrem angeschlagen. Einem insgesamt schwachen Markt trotzten heute unter anderem Autozulieferer wie Bertrandt, ElringKlinger und Schaeffler und Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen, Grand City, LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen wird der GfK-Index veröffentlicht. Die Daten könnten vor allem Titel wie Ceconomy und Zalando.

Wirtschaftsdaten

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Dezember

USA - Verbrauchervertrauen, November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.070/13.200/13.300/13.360/13.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950/13.000 Punkte

Der DAX pendelte heute weitgehend zwischen 13.000 und 13.100 Punkten - tendenz fallend. Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Viele Anleger warten auf einen nachhaltigen Ausbruch aus der Range 12950/13.200 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 8.11.2017 - 27.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.11.2010 - 27.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 55,55 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,112 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2017; 17:30 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 26,79 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 12,92 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2017; 17:31 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick: DAX schwächelt. Biotech- und Immoaktien im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).