Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit deutlich tieferen Notierungen geschlossen. Die Dividendenpapiere erfuhren einen wenig dynamischen Start in die neue Woche und dümpelten den ganzen Handelstag über in einem relativ engen Handelsband knapp unter den Schlusskursen vom Freitag. Mit der Schlussauktion ...

