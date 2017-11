BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat das vom CSU-geführten Agrarministerium vertretene deutsche Ja zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat scharf kritisiert. Das "einseitige Abstimmungsverhalten" von Ressortchef Christian Schmidt im EU-Gremium sei mit der SPD-Seite nicht abgestimmt gewesen, sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Montag in Berlin. "Das ist ein schwerer Vertrauensbruch in der geschäftsführenden Bundesregierung." Sie stelle sich die Frage, ob Kanzlerin Angela Merkel (CDU) "ihre eigenen Leute noch im Griff hat".

Mit Blick auf mögliche weitere Gespräche nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen sagte Nahles: "Ich kann nur hoffen, dass dieser Crashkurs jetzt nicht fortgeführt wird." Sie betonte: "Wir empfinden das wirklich als schwere Belastung."/sam/jac/DP/nas

