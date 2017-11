In den ersten neun Monaten des Jahres ist der Zubau neuer Photovoltaik-Kapazitäten in Frankreich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent gestiegen. Neue Anlagen mit insgesamt 484 Megawatt Leistung kamen dazu - die Solarstrom-Erzeugung ging jedoch um etwa sechs Prozent zurück.In Frankreich wurden in den ersten neun Monaten des Jahres neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 484 Megawatt Leistung (12.758 Anlagen) installiert, so die neuesten Zahlen des Ministeriums für Ökologie und nachhaltige Entwicklung in Paris. Der Zubau beschleunigte sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...