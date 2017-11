PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat auf seinem Markt spätestens in drei Jahren verbieten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Montag auf Twitter an, nachdem die EU-Länder mehrheitlich für eine Verlängerung der europäischen Zulassung um fünf Jahre gestimmt hatten. "Ich habe die Regierung aufgefordert, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die Nutzung von Glyphosat in Frankreich zu verbieten, sobald Alternativen gefunden sind", erklärte Macron. "Und spätestens in drei Jahren", fügte er hinzu.

Glyphosat ist ein sehr wirksames Unkrautgift und wird weltweit in großen Mengen in der Landwirtschaft eingesetzt. Einige Wissenschaftler sehen jedoch ein Krebsrisiko. Die EU-Länder hatten am Montag nach langem Streit dem Vorschlag der EU-Kommission zugestimmt, das Mittel noch fünf Jahre auf dem Markt zu lassen. Frankreich hatte sich für eine kürzere Verlängerung eingesetzt./sku/DP/nas

