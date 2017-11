BERLIN (Dow Jones)--Nach der Parteiführung hat auch die Fraktionsspitze der SPD ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit der Union über eine erneute Auflage der Großen Koalition bekundet. Die SPD wolle an konstruktiven Lösungen mitarbeiten, sagte die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles am Montag in Berlin. Klar müsse aber auch sein, dass man sich derzeit weder in Sondierungsgesprächen noch in Koalitionsverhandlungen befinde. Was es jetzt brauche, sei "Geduld, Zeit und Spucke", sagte Nahles.

Am Donnerstag sind die Spitzen von Union und SPD zu einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen. Danach könnte es möglicherweise schon einen Zeitplan für Sondierungsgespräche geben.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2017 12:30 ET (17:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.