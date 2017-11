Nach Marktführer Michelin hat nun auch der Gault Millau sein Urteil über die besten deutschen Restaurants im Jahr 2017 abgegeben. Fazit: In der Provinz schmeckt's immer noch am besten. Auch wenn das nicht jeder nachvollziehen kann.

Die Welt der Gastronomieführer ist, obwohl dem Konservativen nicht abgeneigt, in den vergangenen Monaten ganz schön durchrüttelt worden. Die Sterne des Branchenführer Guide Michelin werden vom ein oder anderen Koch nur noch gering geschätzt, die Deutungshoheit über die besten Küchen der Welt droht an neue Spieler aus der Internetwelt verloren zu gehen, der Branchenzweite Gault&Millau wurde in Deutschland an einen neuen Verlag vergeben und mit dem langjährigen Baiersbronner Koch Harald Wohlfahrt ging dem Top-Gastronomie-Zirkus auch noch einer seiner zuverlässigsten Gesichter verloren.

Vielleicht hat diese unruhige Gastro-Welt die Macher des Gault Millau dazu animiert, ihre Bewertungen vor allzu irritierenden Entscheidungen frei zu halten. Jedenfalls zeichnet der wohl zweitwichtigste deutsche Gastro-Führer von der bundesrepublikanischen Küchenlage ein Bild der Beständigkeit - wenn auch mit einigen eigenwürdigen Akzenten.

Für seine "kosmopolitischen Gerichte von Weltrang, in denen er klassisch französische Kochkunst, japanische Inspiration und ein fanatisches Verhältnis zum guten Produkt verbindet", kürt der Gault&Millau Christian Bau vom Restaurant "Victor's Fine Dining by Christian Bau" im saarländischen Perl zum "Koch des Jahres".

"Langoustine grillt er über der Holzkohle von japanischer Steineiche und glasiert sie mit einem Hauch süßer Miso, zum Reh mit japanischer Aubergine, winzigen gerösteten Zwiebeln und knuspriger Innereien-Praline gibt er eine geradezu kühn erscheinende Sauerbratensauce und die Gänseleberterrine überzieht er mit Gelee von Arabica-Kaffee, legt obenauf eine vergoldete geröstete ...

