Das Berner Tram auf den Linien 8 und 9 bleibt einer der zentralen

Kommunikationskanäle der Lindenhofgruppe. Die neue Kampagne widmet

die Lindenhofgruppe ihren Mitarbeitenden.



Nach dem preisgekrönten Knochentram lanciert die Berner

Spitalgruppe eine Kampagne, die mit dem Motto «Miteinander stark»

aufwartet. Die Aussage bezieht sich nicht nur auf die Partnerschaft

mit dem SCB sondern vor allem auf den vorherrschenden Teamgeist

innerhalb der Lindenhofgruppe. Guido Speck, CEO der Lindenhofgruppe,

selbst Spieler bei den Senioren des EHC Belp freut sich über die

aktuelle Kampagne: "Unser Erfolgsrezept ist das geübte Zusammenspiel

unter unseren Standorten, Fachgebieten und Berufsgruppen. Nur starke

Teamplayer werden es mit den Herausforderungen der Zukunft aufnehmen

können."



Seit Mai diesen Jahres ist die Lindenhofgruppe neuer Medical

Partner des SCB. Diese dreijährige Partnerschaft lässt sich optimal

mit der Dachkampagne verbinden. Sowohl die Partnerschaft mit dem SCB

als auch die aktuelle Kampagne verfolgen das gemeinsame Ziel, das

medizinische Dienstleistungsangebot der in Bern verwurzelten

Lindenhofgruppe der breiten Bevölkerung auf sympathische Art näher zu

bringen. Gleichzeitig macht die Lindenhofgruppe auf ihre Werte als

Arbeitgeber und Ausbildner aufmerksam.



Die Kampagne ist innerhalb der Lindenhofgruppe breit abgestützt.

Das ist echt und macht die Sympathie dieser Kampagne aus. Im Zentrum

der Kampagne stehen auf der einen Seite Mitarbeitende und Ärzte der

Lindenhofgruppe die Bezug zum SCB haben oder gar selbst in

Hockeymontur auf dem Eis stehen. Auf der anderen Seite die SCB

Spieler Andrew Ebbett (Stürmer und aktueller Topscorer) und Beat

Gerber (Verteidiger). Sie konnten sich bereits als Patienten von der

Qualität der Dienstleistungen der Lindenhofgruppe überzeugen.



Die Lindenhofgruppe



Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden

Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern

Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 138'000

Patienten, davon gegen 30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe

bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein

Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an.

Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin,

Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie,

Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt

rund 2'500 Mitarbeitende. www.lindenhofgruppe.ch



