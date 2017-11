Liebe Leser,

wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im DAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. Die Leerverkäufer bauten in der vergangenen Woche bei ProSiebenSat.1 und Deutsche Bank in geringem Umfang Positionen ab. Ansonsten herrschte in der Thanksgiving-Woche Ruhe im DAX.

Damit ist auch eine mögliche Erklärung für die geringe Aktivität benannt. Der deutsche Leitindex steht im Fokus der US-Investoren. Angesichts ... (Marco Schnepf)

