Nach einem Fall auf den tiefsten Stand seit 20. Oktober bei 0,9777 hat der USD/CHF im frühen amerikanischen Geschäft an Schwung aufgenommen und stieg zurück über die 0,98-Dollar-Marke um so ein neues Sitzungshoch bei 0,9818 auszuprägen. Zuletzt notierte das Paar auf 0,9812 und damit 15 Pips im Plus. Neue Hausverkäufe in den USA steigen auf 10-Jahreshoch ...

