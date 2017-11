Straubing (ots) - Die Bürgerversicherung würde für die Patienten nichts besser, aber vieles schlechter machen. Im Interesse der Menschen wäre schon viel erreicht, wenn sich Union und SPD auf das Notwendige konzentrieren, um das System effizienter zu machen und die Versorgung zu verbessern, gerade in den ländlichen Regionen. Am Geld sollte dies nicht scheitern. Sowohl der Gesundheitsfonds als auch die Kassen haben milliardenschwere Überschüsse erwirtschaftet. Das macht vieles einfacher.



