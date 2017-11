Berlin (ots) - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Union wegen der verlängerten Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat heftig kritisiert. Mit seiner Zustimmung in Brüssel habe Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) eigenmächtig gehandelt und die SPD-Minister der geschäftsführenden Regierung "in völlig unseriöser Art und Weise übergangen", sagte Lauterbach dem Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe).



