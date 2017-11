Bielefeld (ots) - Die Panne bei der automatisierten Auswertung des Handy von Anis Amri beim Landeskriminalamt in Düsseldorf soll auf eine unzureichende Schulung des Mitarbeiters zurückzuführen sein. Sebastian Fiedler, der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), sagte dem Westfalen-Blatt (Dienstagsausgabe), bei der Software handele es sich um ein bewährtes Produkt, das auch in anderen Bundesländern verwendet werde. "Aber der Mitarbeiter, der die Daten auswerten sollte, war nicht ausreichend geschult." Ihm dürfe deshalb kein Vorwurf gemacht werden, sagte Fiedler der Zeitung weiter.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Chef vom Dienst Nachrichten Andreas Kolesch Telefon: 0521 - 585261