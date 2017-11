Hamburg (ots) - NDR 90,3 und das "Hamburg Journal" nehmen Abstand von der geplanten Präsentation eines Konzerts des britischen Sängers und Komponisten Roger Waters am 14. Mai 2018 in Hamburg. Waters war wegen der Unterstützung einer Boykott-Kampagne gegen Israel in die Schlagzeilen geraten. Angesichts dieser umstrittenen Haltung des Musikers wird das NDR Landesfunkhaus Hamburg den geplanten Vertrag zur Präsentation des Konzerts von Roger Waters in Hamburg nicht unterzeichnen.



