Mannheimer Morgen zur Glyphosat-Verlängerung Überschrift: Machtspiel der CSU Angeblich funktioniert die Große Koalition in Berlin gut. Der Streit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat liefert nun ein Gegenbeispiel. Im Windschatten der unklaren Regierungssituation in Berlin brach CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt gestern eine Vereinbarung mit SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks. Obwohl die SPD offiziell nun stinksauer sein dürfte, sind die Folgen für die anstehenden Regierungsverhandlungen mit CDU und CSU unklar. Wahrscheinlich ist das Thema jedoch nicht wichtig genug, als dass es eine erneute große Koalition verhindern könnte. In der Sache hat sich die traditionelle Agrarlobby durchgesetzt. Glyphosat ist wirksam und billig. Andererseits tötet es nebenbei auch Insekten, was allmählich zum Problem für die Regenerationsfähigkeit der Natur wird. Zudem streiten Wissenschaftler darum, ob die Chemikalie Krebs bei Menschen auslöst. Die negativen Aspekte zu berücksichtigen, wäre in jedem Fall wünschenswert. Möglicherweise aber werden die Voraussetzungen dafür trotz der umstrittenen Entscheidung etwas besser. Denn auf EU-Ebene erhält der Wirkstoff nur die grundsätzliche Zulassung. Nationale Behörden können die konkrete Anwendung in der Landwirtschaft einschränken. Bleibt zu hoffen, dass der Einsatz auf hiesigen Äckern allmählich zurückgedrängt wird. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2017 14:00 ET (19:00 GMT)