Hamburg (ots) - Der Hamburger Reiseveranstalter und Nord- und Osteuropa-Spezialist Schnieder Reisen hat seine Kataloge für die Reisesaison 2018 neu aufgelegt: Der Hauptkatalog "Nord- und Osteuropa 2018", "Radreisen 2018" und "Motorradreisen 2018" sind erschienen.



Nord- und Osteuropa 2018



Die Zielgebiete der Reisen des Hauptkatalogs sind das Baltikum, Polen, Russland und Skandinavien. Das Programm von Schnieder Reisen, das Gruppenreisen und individuelle Rundreisen, Privatreisen, Autorundeisen, Städtereisen und Wanderreisen umfasst, wurde um einige neue Reisen ergänzt. Das Baltikum etwa ist mit einer neuen Wanderreise und einer neuen Kleingruppenreise vertreten, außerdem ziert eine neue individuelle Städtereise das Programm, die Danzig, Elbing und Kaliningrad miteinander kombiniert. Radreisen 2018 Das Radreise-Angebot von Schnieder Reisen umfasst Gruppenreisen sowie individuelle Radreisen ohne Reiseleitung. In beiden Sparten präsentiert der Radreise-Spezialist Touren mit unterschiedlichster Ausrichtung: Von der Genussreise mit moderaten Etappen und einfachem Streckenprofil bis zur Langstreckentour für ambitionierte und erfahrene TourenradlerInnen. Neu im Gruppenreise-Programm sind eine Genießer-Radreise mit E-Bikes durch das gesamte Baltikum, bei den Individualreisen eine Tour auf E-Mountainbikes durch das südliche Finnland.



Motorradreisen 2018



Schnieder Reisen bietet auch im kommenden Jahr wieder individuelle Motorradtouren durch Nord- und Osteuropa an. Es geht über die Adlerstraße, den Trollstiegen und die Atlantikstraße in Norwegen, über verträumte Alleen in Masuren sowie entlang des spektakulären Wild Atlantic Way in Irland. Die meisten Reisen werden mit Fähranreise angeboten, somit kann das eigene Motorrad genutzt werden. Bei Fluganreise kann ein Mietmotorrad zugebucht werden, zur Wahl stehen verschiedene BMW-Motorräder, bei einigen Reisen auch klassische Royal Enfields. Neu für 2018 ist eine Motorradreise durch die nördliche Highlands, bis hinauf zu den Orkney-Inseln.



Bereits erschienen sind der Busreise- und der Russland-Katalog, sie können ebenfalls angefordert bzw. online eingesehen werden.



Informationen sowie Katalogbestellungen: Schnieder Reisen - Cara Tours GmbH Hellbrookkamp 29 22177 Hamburg 040 - 380 20 60 www.schnieder-reisen.de



