Halle (ots) - Zur Verärgerung über die verlängerte Zulassung für ein höchst umstrittenes Mittel kommt jetzt noch die Wut über das Regierungschaos in Berlin. Wenn der Bundeskanzlerin tatsächlich die Regie über ihre Mannschaft aus den Händen entgleitet, steht Deutschland in Europa im höchsten Maße blamiert da. Der Streit um das Herbizid mag am Ende übertrieben emotionalisiert worden sein. Doch das rechtfertigt nicht, dass sich in der Schlussphase dieser geschäftsführenden Bundesregierung die Minister gegenseitig hintergehen. Für die Überlegungen von Union und SPD über eine Neuauflage der Großen Koalition war diese Glyphosat-Abstimmung ein schlechter Auftakt.



