Fast zwei Wochen nach dem Putsch gegen den Langzeit-Präsidenten Mugabe beruhigt sich Simbabwe wieder: Die Polizei erhält das Gewaltmonopol zurück und die neue Regierung würdigt den Ex-Präsidenten auf besondere Weise.

Knapp zwei Wochen nach dem Militärputsch in Simbabwe übergibt die Armee das Gewaltmonopol staatlichen Medien zufolge wieder an die Polizei. Im Zentrum der Hauptstadt Harare werde es zunächst gemeinsame Patrouillen geben, insgesamt werde die Polizei aber wieder ihre verfassungsgemäße Aufgabe wahrnehmen, erklärte die stellvertretende Polizeichefin Charity Charamba am Montag auf einem gemeinsamen Pressekonferenz mit ranghohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...