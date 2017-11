Weltweit größte Sprudelmarke führt fein perlendes Getränk mit Riesling-Geschmack in Deutschland ein - für ein sprudeliges Weihnachten



Airport City, Israel (ots/PRNewswire) - SodaStream International Ltd. (NASDAQ: SODA), gibt den Start seiner limitierten Produktreihe "Sparkling Gold", einem leicht alkoholischen Konzentrat als Zusatz für mit Kohlensäure versetztes Wasser, bekannt. Dieser sprudelige, scharfe Zungenstreichler, der an den Geschmack eines fruchtigen Rieslings erinnert, steht exklusiv im Online-Shop von SodaStream Deutschland unter www.sodastream.de zur Verfügung.



Die limitierte SodaStream "Sparkling Gold"-Edition ist das Ergebnis eines innovativen Entwicklungsverfahrens, das darauf ausgerichtet ist, Verbrauchern eine Vielzahl von schwelgerischen, mit Kohlensäure versetzten Getränken zu ermöglichen. Ein unabhängiger Marktforschungstest, der im Oktober 2017 in Deutschland durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass 76 Prozent der befragten Menschen, den Geschmack von SodaStream "Sparkling Gold" genauso gerne oder noch mehr mochten als die französischen Champagner-Marken "Moet & Chardon" und "Veuve Clicquot".1



"SodaStream verändert die Art und Weise, wie Menschen trinken. Millionen von Menschen rund um den Globus benutzen gerne SodaStream, um auf Knopfdruck ihr normales Leitungswasser in frisches Sprudelwasser zu verwandeln", sagte Daniel Birnbaum, Chief Executive Officer von SodaStream. "Lustige und aufregende Konzentrate verschaffen mehr Nutzern die Möglichkeit, sich zu Weihnachten in diesem Jahr an festlichen Getränken zu erfreuen, ja sogar darin zu schwelgen ... Prost!"



SodaStream "Sparkling Gold" hat ein Volumengehalt von 10 Prozent Alkohol, wenn es gemäß dem empfohlenen Mischverhältnis mit einem Teil "Sparkling Gold"-Konzentrat und fünf Teilen mit Kohlensäure versetztem Wasser zubereitet wird. "Sparkling Gold" steht in einer wunderschönen, golden getönten 200-ml-Glasflasche zur Verfügung, die für 12 Gläser des Festtagsgetränks ausreicht.



Über SodaStream



SodaStream ist, was die verkauften Mengen angeht, weltweit die Nummer 1 unter den Sprudelmarken und der führende Hersteller und Distributor von Trinkwassersprudlern. SodaStream ermöglicht es Verbraucher, in Sekundenschnelle ganz unkompliziert normales Trinkwasser aus der Leitung in Sprudelgetränke mit oder ohne Geschmack zu verwandeln. Indem SodaStream aus normalem Wasser lustige und aufregende Getränke macht, hilft es Verbrauchern, mehr zu trinken. Trinkwassersprudler bieten eine hoch differenzierte und innovative Alternative für Konsumenten, die ansonsten zu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosen greifen. Die Produkte dienen der Gesundheit und fördern das Wohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig, flexibel in der Anwendung und machen einfach Spaß. Erhältlich sind die Produkte in mehr als 80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern.



