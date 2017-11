FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 27.11.2017

AENA

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aena von 149 auf 155 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Sie habe bei dem spanischen Flughafenbetreiber ihre Parameter zum Steuersatz angepasst, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem verwies sie auf Anpassungen an den von ihr erwarteten Verkehrszahlen im laufenden Jahr.

ALLIANZ SE

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Allianz-Aktien von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherungskonzern verwende weiteres Überschusskapital für die angestrebte Komplettübernahme von Euler Hermes, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Falle des Kreditversicherers sieht der Experte nur geringe Risiken. Das höhere Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungshorizont.

BASF SE

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BASF angesichts der Gespräche über eine Zusammenlegung seines Öl- und Gasgeschäfts Wintershall mit dem Konkurrenten Dea von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die konkreten Ziele deuteten auf fortgeschrittene Verhandlungen hin, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält eine Bewertung von knapp 15 Milliarden Euro für realistisch.

BRENNTAG

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chemikalienhändler profitiere von einem derzeit starken Wirtschaftsumfeld, schrieb Analystin Milou Beunk in einer am Montag vorliegenden Studie. Wachstum und steigende Margen seien jedoch bereits eingepreist.

GLAXOSMITHKLINE

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 1550 Pence belassen. Die Bedenken um einen anhaltenden Gewinnrückgang und die Nachhaltigkeit der Dividende halte er bei dem Pharmakonzern mittlerweile für übertrieben, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinnausschüttung erscheine sicher.

HAPAG-LLOYD

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 42 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er teile den Optimismus über die generellen und insbesondere die mittelfristigen Aussichten, den das Management der Reederei auf der jüngsten Kapitalmarktveranstaltung gezeigt habe, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet. Das laufende Geschäftsquartal könnte sich indes als schwieriger erweisen.

MORPHOSYS

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys nach den Ergebnissen des dritten Quartals von 72 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Auch die aktuellen Währungsentwicklungen und den Status Behandlungsdurchbruch für den Wirkstoffkandidaten MOR208 habe er nun in seinem Bewertungsmodell des Antikörperspezialisten berücksichtigt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kurspotenzial sei aber zu gering für eine Empfehlung.

NATIONAL GRID

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat National Grid von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 860 Pence belassen. Es gebe weiter Risiken für den Netzbetreiber, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Papiere seien nach der Rückkehr auf das Bewertungsniveau von Mitte 2014 inzwischen aber fairer gepreist.

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7100 auf 6600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es könnte sein, dass der Markt die Kosten sowie den organisatorischen Aufwand und den notwendigen Kulturwandel unterschätze, die nötig seien, um die Wettbewerbsfähigkeit des Konsumgüterproduzenten wiederherzustellen, schrieb Analyst Alex Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen.

SLM SOLUTIONS

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SLM Solutions von 40 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erneute Prognosesenkung sei nochmals Folge des gescheiterten Übernahmeangebots von General Electric, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf der Messe Formnext sei die anhaltende Nervosität in der Vorwoche deutlich spürbar gewesen. Der Experte sieht aber nun eine gute Einstiegsgelegenheit in die Papiere des 3D-Drucker-Herstellers.

STABILUS

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Stabilus von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Yasmin Steilen erhöhte nach aktuellen Geschäftszahlen nun ihre Schätzungen für den Autozulieferer, wie aus einer am Montagabend vorliegenden Studie hervorgeht. Die jüngsten Zahlen seien solide, die Dynamik lasse aber nach. Die Unternehmensziele ließen den Konsensschätzungen keinen großen Spielraum mehr nach oben.

VINCI

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vinci von 86 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Franzosen gehörten zu den größten Profiteuren von weltweiten Flughafenprivatisierungen, schrieb Analyst Guy MacKenzie in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet aber mit Wachstum in allen Bereichen.

VODAFONE

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Vodafone nach Quartalszahlen von 230 auf 240 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Margen des britischen Telekomkonzerns entwickelten sich gut, begründete Analyst Simon Weeden in einer am Montag vorliegenden Studie das neue Kursziel für die Aktie. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) an.

