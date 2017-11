Am 15. Spieltag in der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden mit 1:3 verloren. Das erste Tor der Partie erzielte in der 4. Spielminute der Dresdner Marco Hartmann nach einer Ecke per Kopfball.

Keine zwei Minuten später baute Lucas Röser nach Vorlage von Niklas Hauptmann die Führung aus. In der 10. Minute traf Haris Duljevic aus 22 Metern für die Gäste. Benito Raman schoss das erste Tor für die Gastgeber in der 32. Minute. Die Düsseldorfer verpassten damit die Chance, sich den ersten Platz der Tabelle von Holstein Kiel zu erobern.