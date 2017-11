Im Rahmen der Vereinbarung wird CEDEX auf Basis des Diamanten-Know-hows von IDEX und von Echtzeit-Diamantenpreisen diese Kenntnisse seinen künftigen Börsenkunden zur Verfügung stellen, während IDEX die CEDEX Technologie nutzen wird, um Investitionen im professionellen Diamantenmarkt besser befriedigen zu können.

Auf der Grundlage seines seit mehr als zwei Jahrzehnten anhaltenden hervorragenden Rufs als namhafter und unabhängiger Marktführer in der Diamantenbranche ist IDEX nun bestrebt, die technologischen Innovationen von CEDEX wesentlich zu verstärken. "Wir sind der Überzeugung, dass die Diamantenindustrie von der Vernetzung mit den B2C-Angeboten (Business to Consumer), der Vision und den Handelsmodellen von CEDEX profitieren wird. Die Integration in die Finanzwelt und die Transformation von Diamanten in eine neue Finanzanlagenklasse waren seit der Gründung des Unternehmens eine treibende Kraft für die Aktivitäten von IDEX. Durch Bündelung unserer Kräfte mit CEDEX sind wir nun in der Lage, unsere Diamanten-Anbieter und -Händler besser zu bedienen", so Ehud Cohen, Gründer und Chairman von IDEX Online. "Es besteht kein Zweifel, dass die Nutzbarmachung der Daten und Lagerbestände der Diamanten-Anbieter von IDEX ein wegweisender Schritt in Richtung Vernetzung zwischen Diamantenindustrie und Finanzmarkt sind", so Ronen Priewer, Gründer von CEDEX. "Durch die Bereitstellung von Analysen auf Basis der größten verfügbaren Datenbank von B2B-Diamanten-Transaktionsdatensätzen (Business to Business), versetzt IDEX unsere proprietäre Technologie DEX in die Lage, präzise und wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu erzielen und somit einen einzigartigen Vergleichsmaßstab für den Diamantwert für alle finanziellen Bedürfnisse zu setzen. CEDEX, das die Nutzung der Cryptocurrency CEDEX Münze fördert, um den Diamanthandel zu ermöglichen, strebt im Rahmen der Zusammenarbeit mit IDEX online nach einer Vergrößerung des Angebots.

Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise, da IDEX im Bereich B2B und CEDEX im Bereich B2C tätig ist. Dies bietet beste Chancen für beide Unternehmen aufgrund der Möglichkeit zur gegenseitigen methodologischen Beratung und der Vorteile, die beide Seiten aus den von ihnen abgedeckten Märkten ziehen können. Dieser Schritt versetzt nun beide Unternehmen in die Lage, das neu entstehende marktwirtschaftliche System auszuweiten.

Über CEDEX

CEDEX ist die erste Blockchain-basierte Diamantenbörse.

CEDEX.com ist eine globale Börse, die sich auf die Überbrückung der Kluft zwischen traditioneller Diamantenindustrie und innovativen Finanzmärkten konzentriert. Mit ihren umfangreichen Branchenkenntnissen ist CEDEX bestrebt, einen bahnbrechenden Wandel einzuleiten indem die Interessenten in die Lage versetzt werden, mit Diamanten wie mit jedem anderen Vermögenswert Handel zu treiben.

Die CEDEX Börse wird den Handel mit einzelnen Diamanten und Aktien in einem Korb hochwertiger Steine oder Aktien (börsengehandelte Fonds, ETF) ermöglichen. Durch den DEX/CEDEX-Maschinenlernalgorithmus und die Blockchain-Technologie, die Diamantenpreise einstuft und beurteilt, gewinnen Händler, Käufer und Verkäufer volles Vertrauen in die auf der Plattform getätigten Investitionen.

Das CEDEX Projekt wurde von einem Team von Experten in den Bereichen Technologie (Handelsplattformen und Preisfindungsmodule), Finanzmärkte und Diamantenindustrie gegründet.

Über IDEX Online

IDEX International Diamond Exchange ist die führende Online-Handelsplattform für professionelle Diamantenhändler, die in den Haupthandelszentren für Diamanten, wie Antwerpen, Mumbai, Ramat Gan und New York angesiedelt sind.

IDEX ist für den professionellen Diamantenhandel von enormer Bedeutung mehr als 7.000 professionelle Händler nutzen das System regelmäßig und über 75% des Lagerbestands der Lieferkette steht in dem System zur Verfügung. IDEX ist ein führender Anbieter und Innovator von Preisfindungsprodukten für Diamanten und seine Preise und Angaben verkörpern Branchenstandards. Der weithin genutzte und akzeptierte IDEX Diamond Index wird seit 2004 laufend veröffentlicht und ist der erste und älteste Index, der auf aktuellen Börsennotierungen basiert.

