Die Banken in Europa sitzen auf faulen Krediten von 1.000 Milliarden Euro. Die EU fordert von den Banken drastische Maßnahmen, die auch verlässliche Schuldner treffen könnten.

Die EU-Kommission macht derzeit Druck und will, dass die "Europäische Einlagensicherung" im Jahr 2018 beschlossen wird. Diese Einrichtung stößt auf harten Widerstand: Geplant ist, dass alle europäischen Banken für alle europäischen Banken haften. Dieses Grundkonzept bewirkt, dass die soliden, kapitalstarken Institute zahlen müssen, wenn die schwachen Banken in Not geraten. Um die Einlagen der maroden Banken zu sichern, werden die Kunden der gesunden Geldhäuser belastet. Schon diese Belastung der erfolgreichen Kreditinstitute ist schwer nachvollziehbar. Zudem ergeben sich zusätzliche Probleme: - Die Absicherung aller durch alle stellt eine Einladung an Manager dar, unverantwortliche Risiken einzugehen. Die Tatsache, dass Verluste zwar in die Pleite führen können, die Kunden aber abgesichert sind, wirkt wie ein Blanko-Scheck. Diese Problematik ist auch bei den bestehenden, nationalen Sicherungs-Systemen gegeben, die aber als ...

