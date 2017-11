Als Pionier in der Lieferung von frischen Lebensmitteln treibt Rewe den Ausbau des ReweLieferservice weiter voran. In Köln forciert Rewe digital derzeit den Bau eines bislang deutschlandweit einzigartigen Food Fulfillment Center (FFC) mit einem hohen Grad an Technologisierung und Prozessoptimierung. Foto Rewe Group Neues Lager setzt Standards bei Kommissionierung und Lieferung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...