Der spanische Export von Obst und Gemüse in dem Monat September hat in der Menge um 3% gegenüber dem gleichen Monat 2016 auf 617.302 Tonnen zugenommen. Der Import ist hingegen sogar um 24% auf 287.989 Tonnen gestiegen, so die Daten, die letzte Woche von dem Ministerium für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit durch FEPEX veröffentlicht wurden. Bildquelle:...

