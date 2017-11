MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 11/27/17 -- Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) ("Bombardier" oder die "Gesellschaft") gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein kürzlich bekannt gegebenes Angebot der neuen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hat, die am 1. Dezember 2024 fällig werden; sie haben einen Kupon von 7,50 % pro Jahr und wurden zum Nennwert verkauft (die "Notes").

Bombardier beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot von Notes zur Finanzierung eines zuvor angekündigten Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für alle ausstehenden 4,75 % Senior Notes, die 2019 fällig werden ("Notes 2019") mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar, und den Rest für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Falls im Rahmen des Übernahmeangebots weniger als 600 Millionen US-Dollar für die Notes 2019 eingenommen werden, beabsichtigt Bombardier, all seine ausstehenden Notes 2019 nach umgehender Zustellung einer Rücknahmeanzeige einzulösen, unter Verwendung eines Teils des Nettoerlöses aus dem Notes-Angebot.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und ist in Rechtssystemen, in denen derartige Angebote, Aufforderungen, Verkäufe oder Käufe ungesetzlich wären, nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf zu betrachten.

Die hier genannten Notes wurden nicht und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den staatlichen Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems registriert werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von derartigen Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier genannten Notes dürfen nur solchen Personen angeboten und an diese verkauft werden, die bei verständiger Würdigung als qualifizierte institutionelle Einkäufer im Sinne von Rule 144A des US Securities Act angesehen werden können und außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des US Securities Act. Die hier erwähnten Notes erfüllen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht die Voraussetzungen für eine Verbreitung in der Öffentlichkeit und werden diese auch in Zukunft nicht erfüllen. Dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage, die von den Prospektanforderungen nach den genannten Wertpapiergesetzen befreit ist. Die Notes werden in Kanada auf Basis einer Privatplatzierung nur an "akkreditierte Investoren" gemäß bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft.

Jeder Rückkauf der Notes 2019 erfolgt gemäß einer Rücknahmeanzeige unter dem Anleihevertrag, welcher die Notes 2019 regelt.

Das hier erwähnte Übernahmeangebot wird gemäß einem separaten, darauf bezogenen Kaufangebot abgewickelt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Zukunftsweisende Aussagen erfordern zwangsläufig von uns, Annahmen zu tätigen, die wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Ergebnisse in der Zukunft bedeutend von den Ergebnissen abweichen können, die in den zukunftsweisenden Aussagen beschrieben werden.





