BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, die Unstimmigkeiten bei der Zulassungsverlängerung des Unkrautgifts Glyphosat in der EU rasch aufzuklären. "Die vorsätzliche Verletzung der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung stellt die Koalitionsfähigkeit als solche in Frage", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der Deutschen Presse-Agentur. Bundeskanzlerin und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) "müssen nun schnell aufklären, was sie davon wussten und welche Konsequenzen dieser Verstoß nach sich zieht".

Der geschäftsführende Bundesagrarministers Christian Schmidt (CSU) hatte am Montag einer verlängerten Zulassung des krebsverdächtigen Unkrautgifts in der EU gegen den Willen der SPD zugestimmt. Bisher hatte sich Deutschland bei der Abstimmung immer enthalten, da es keinen Konsens zwischen Union und SPD gab. Schmidt hatte die Zustimmung zur Glyphosat-Zulassung für fünf Jahre verteidigt, damit seien "wichtige Verbesserungen zum Schutze der Pflanzen- und Tierwelt durchgesetzt" worden. Die SPD wirft Schmidt einen "Vertrauensbruch" vor./rm/DP/zb

ISIN DE000BAY0017 US61166W1018

AXC0016 2017-11-28/05:21