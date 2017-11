BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Regierungsbildung:

"Angela Merkel ist vordergründig in einer bequemen, tatsächlich aber in einer schwierigen Lage. Die Union ist die stärkste Fraktion im Bundestag - ohne sie kann keine Regierung gebildet werden. ... Aber je länger sich die Regierungsbildung noch hinzieht, umso nervöser wird auch die CDU werden - von der CSU mit ihrem ungeklärten Personalstreit mal ganz abgesehen. So gesehen kann es sein, dass es eine ganz große Koalition in der Politik bereits gibt: Es ist die Zusammenarbeit derer, die überzeugt sind, dass eine einzige Frau schuld ist an ihren Problemen von Karriereknick bis Wahlniederlage."/yyzz/DP/nas

