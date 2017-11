FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zum Urteil im Schlecker-Prozess:

"Anton Schlecker ist mit zwei Jahren auf Bewährung billig davongekommen. Der Unternehmer hatte angesichts der bevorstehenden Insolvenz im Januar 2012 beträchtliche Vermögenswerte an seine Kinder übertragen, um die Besitztümer vor den Gläubigern in Sicherheit zu bringen. Das Gericht hat allerdings millionenschwere Zuwendungen, die Schlecker vor Februar 2011 geleistet hatte, nicht berücksichtigt und damit der Verteidigung Glauben geschenkt: Sie hatte behauptet, dem Firmenchef sei erst im Verlauf des Jahres 2011 die aufziehende Katastrophe bewusst geworden. In deren Folge verloren Zigtausend Frauen ihr Auskommen, die Forderungen der Gläubiger beziffern sich auf mehr als eine Milliarde Euro. 2012 zahlten die Schleckers 10,1 Millionen Euro. Vor wenigen Wochen legte der Drogerieclan nochmals vier Millionen Euro drauf, nachdem Tochter Meike öffentlichkeitswirksam versichert hatte, da sei "nicht mehr". Da kommen einem die Tränen. Angesichts dieses Ablasshandels allerdings vor Wut."/yyzz/DP/nas

