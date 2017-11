NÜRNBERG (dpa-AFX) - Rund vier Wochen vor Weihnachten berichten die Spielwarenverbände am Dienstag (11.00 Uhr) in Nürnberg über ihre Geschäftserwartungen und neue Trends. Für die Branche hat bereits die heiße Phase begonnen - etwa 40 Prozent ihres Jahresumsatzes macht sie im Weihnachtsgeschäft. 2016 betrugen die Gesamterlöse nach Daten des Marktforschers npdgroup rund 3,1 Milliarden Euro, was einem Plus von etwa vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach. In der Spielwarenbranche sind bundesweit rund 11 000 Arbeitnehmer bei rund 600 Unternehmen beschäftigt./bda/DP/nas

AXC0025 2017-11-28/05:49