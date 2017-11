LEIPZIG (dpa-AFX) - Das Bundesverwaltungsgericht wird am Dienstag (12.15 Uhr) seine Entscheidung über weitere Klagen gegen die geplante Elbvertiefung verkünden. Über die Einwände von Berufsfischern und den Kommunen Cuxhaven und Otterndorf war Mitte November zwei Tage lang mündlich verhandelt worden. Die Gemeinden bemängelten Planungsfehler und erwarten negative Auswirkungen auf den Tourismus durch die geplante Flussvertiefung. Die Fischer fürchten um ihre Existenz. (Az.: BVerwG 7 A 1.17, 7 A 3.17 und 7. A 17.12) Das Gericht in Leipzig hatte in einem ersten großen Urteil im Februar die Pläne für die neunte Elbvertiefung bereits als weitgehend rechtmäßig bestätigt./bz/DP/she

AXC0026 2017-11-28/05:49