HAMBURG (dpa-AFX) - Die Unternehmen aus dem Hamburger Hafen kommen am Dienstag (14.00 Uhr) zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung zusammen, um über die aktuelle Situation des Hafens und die weiteren Perspektiven zu beraten. Zufällig verkündet am gleichen Tag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Urteil zur Elbvertiefung, das bei den Mitgliedern des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH) größtes Interesse finden dürfte. Ihr Präsident Gunther Bonz beklagt seit Jahren die Nachteile für den Hafen durch die ausbleibende Vertiefung und Verbreiterung der Fahrrinne.

Der Hamburger Hafen wächst seit einigen Jahren nicht mehr und hat sich beim Containerumschlag bei rund neun Millionen Einheiten (TEU) eingependelt. Gleichzeitig legen die Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen kräftig zu. Den mehr als 100 Hafenbetrieben im UVHH geht es dabei jedoch nicht schlecht; ihre Ertragslage ist überwiegend recht ordentlich. Zu größeren Unternehmenskrisen oder Arbeitsplatzverlusten ist es trotz der stagnierenden Umschlagmengen bislang nicht gekommen. Der Hafen gilt im internationalen Vergleich als schnell und leistungsfähig und logistisch bestens vernetzt und erschlossen./egi/DP/zb

ISIN DE000A0S8488 DE000HLAG475

AXC0029 2017-11-28/05:49